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7 ملايين دولار ثمن تسوية طلاق جوني ديب وآمبر هيرد

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الأربعاء 17-08-2016 11:42

وصلت قضية طلاق النجمين العالميين جوني ديب Johnny Depp وآمبر هيرد Amber Heard الى نهايتها، حيث توصل الطرفان إلى تسوية تحصل بموجبها هيرد على مبلغ مالي قدره 7 مليون دولار من ثروة ديب التي قدرتها مجلة فوربس بـ48 مليون دولار.

وكشفت صحيفة People الأمريكية ان هيرد وقعت على أوراق الطلاق في لوس أنجلوس، بعد أن رفضت اتفاق يقضي بحصولها على 8 مليون دولار مقابل ألا يوقع ديب على وثيقة اعتراف بممارسته العنف المنزلي.

وأكد الثنائي في بيان مشترك ان أمبر ستتبرع بجزء من مبلغ التسوية إلى جمعية خيرية.

وفي وقت سابق، صرح محامي الممثل الشهيرجوني ديب،أنه يستعد بعد انتهاء قضية الطلاق بينه وبين زوجته، لتحريك دعوى تشهيرضدها، الا ان ذلك الكلام كان قبل التوصل الى التسوية.

وأوضح المحامي مارتن كورتيز،أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لحجم الأضرار المعنوية التي لحقت بالممثل وبمسيرته الفنية.

 

 

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