منة فضالي تسأل جمهورها: لماذا كل هذه الإهانات؟

نفد صبر الفنانة الشابة منة فضالي تجاه الاهانات المتكررة بالتعليقات على صورها وأخبارها المنشورة عبر حساباتها الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي، ولجات لحل جريء جداً، وهو فتح حوار مباشر مع جمهورها لتسألهم لماذا كل هذه الاهانات.

تدوينة منة عبر حسابها بموقع "الفيس بوك" بدأت بتأكيد أنها شخصياً صاحبة السؤال وأنها من سيتولى الرد على تعليقات المعجبين وليس الأدمن، وقالت: مساء الخير عليكم انا منه اللي بكتب دلوقتي وكنت عاوزه اسأل ليه بتهجموني ليه بتغلطو فيا و بتشتمو ليه عملتلكم ايه علشان الاهانات دي كلها انا مش بجبركم علي أنكم تحبوني او تتقبلوني لان دي حريه شخصيه و ممكن ببساطه متدخلوش صفحتي مدام مش حبني بس مفتكرش ان في اي استفادة من الغلط .

أضافت : كمان عاوزه أقول حاجه لو حد منكم واخد موقف مني بسبب صور ليا زمان ف أكيد عندكم حق بس انا مش كده و اتكلمت في الموضوع ده كتير اوي و أكيد لو انا كده مش حيكون للنشر لان بكده بخسر كل حاجه و صدقوني انا اتظلمت والله اللي عايز يصدق يصدق و مش بقول كده علشان حاجه بالعكس انا خسرت حاجات كتير اوي بس صدقوني مش عيب الانسان يغلط و يتعلم من غلطه بدليل أني عمري ما عملت فيلم او مسلسل لبسه في لَبْس وحش او عملت مشاهد اغراء

واختتمت تدوينتها المطولة ب"حاجه اخيره" قالت فيها: اللي واخد موقف مني و بيشتموني علشان وقوفي جنب احمد عز فا بقولكم ليه علشان ايه واخدين موقف انا حره زي ما اي حد حر و انا دافعت عنه لأَنِّي اعرفه كويس مش اكتر وبعتبره صديق وأخ زي ما انتم بتحبه زينه و من حقكم تدافعوا عنها لان في حاجه اسمها حريه الرأي انا عامله الصفحة دي علشانكم انتم علشان تعرفوا اخباري و تتفعلوا معايا و تشجعوني مش علشان تهاجموني انا ممكن أقفل الصفحة لو انا مدائكم و اوفر عليكم الغلط فيا اهلًا بيكم و اسفه أني طولت عليكم و اشكر كل الناس اللي واقفه جنبي و بتشجعني و أشكر برضه اللي بيغلطو و متمناش ان حد في يوم حد يغلط في حد من أهله أشكركم من كل قلبي.

مواجهة منة حملت العديد من الرسائل وبخاصة لجمهور صديقتها اللدود الفنانة زينة، وجاءت الردود كلها متعاطفة معها مع نصائح بتجاهل التعليقات المسيئة تماما.. فهل تفعلها؟