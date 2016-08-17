وائل كفوري وتامر حسني يتغزلان بـ سيرين عبد النور فكيف ردت؟

تلقت الفنانة سيرين عبد النور، مجموعة من التهاني من عدد من الفنانين، بعد طرحها كليب أغنية "بحبك يا مهذب".

من بين الفنانين المهنئين لسيرين بجديدها الفنان وائل كفوري الذي تغزل بسيرين شعراً عبر تغريدة نشرها على "تويتر" كتب فيها" انتبهي دخلك عا حالك ما في عنا بدالك.شو تمنيت بهالكليب مثّل هالدور قبالك"

سيرين ردت على وائل بغزل مماثل وغردت"يسلملي قلبك وكلامك ولو لفّينا السند والهند ما منلاقي لا بصوتك ولا بجمالك وبحبك يا مهذب".

أما تامر حسني فتوجه الى سيرين باسم الدلع "سيسو" وكتب لها" الف ألف مبروك على الكليب يا سيسو بالتوفيق يارب"، لتردّ عليه بدلع أكبر قائلة" حبيب قلبي يا تمور شكراً عل محبتك وكل سنة وأنت طيب وكل أيامك عيد يا رب. بحبك يا مهذب".