أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وائل كفوري وتامر حسني يتغزلان بـ سيرين عبد النور فكيف ردت؟

Google+ Print

الأربعاء 17-08-2016 15:50

تلقت الفنانة سيرين عبد النور، مجموعة من التهاني من عدد من الفنانين، بعد طرحها كليب أغنية "بحبك يا مهذب".
من بين الفنانين المهنئين لسيرين بجديدها الفنان وائل كفوري الذي تغزل بسيرين شعراً عبر تغريدة نشرها على "تويتر" كتب فيها" انتبهي دخلك عا حالك ما في عنا بدالك.شو تمنيت بهالكليب مثّل هالدور قبالك"
سيرين ردت على وائل بغزل مماثل وغردت"يسلملي قلبك وكلامك ولو لفّينا السند والهند ما منلاقي لا بصوتك ولا بجمالك وبحبك يا مهذب".
أما تامر حسني فتوجه الى سيرين باسم الدلع "سيسو" وكتب لها" الف ألف مبروك على الكليب يا سيسو بالتوفيق يارب"، لتردّ عليه بدلع أكبر قائلة" حبيب قلبي يا تمور شكراً عل محبتك وكل سنة وأنت طيب وكل أيامك عيد يا رب. بحبك يا مهذب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي