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بالصور.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق «الخارجة – أسيوط‎»

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بالصور.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق «الخارجة – أسيوط‎» بالصور.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق «الخارجة – أسيوط‎»

حادث بطريق «الخارجة – أسيوط»

أصيب 5 أشخاص بطريق «الخارجة – أسيوط»، إثر حادث تصادم، صباح اليوم الأربعاء.

وتلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة شرطة النقل يفيد تصادم سيارة ملاكي تحمل رقم «6281» ملاكى الوادى في سيارة أجرة «ميكروباص»، بطريق «الخارجة – أسيوط» بالقرب من الكيلو 112.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «عبد السميع حسن»، (32 سنـة)، وبدوى سيد أحمد، (35 سنة)، وخالد ناجى جعفر، (32 سنة)، وهند عبد الرحمن، (30 سنة)، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي، وآخر مصاب بإصابات طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأوليــة له في مكان الحادث.

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