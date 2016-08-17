لويس إنريكي: هناك لاعبون سيرحلون وآخرون سينضمون للفريق

(إفي): قال مدرب برشلونة لويس إنريكي، اليوم الثلاثاء إن هناك لاعبين سيرحلون عن الفريق خلال الأيام القادمة، كما سينضم آخرون، لذا فإن قوام الفريق لموسم 2016/2017 لم يكتمل بعد.

ولم يرغب المدرب في التأكيد على رحيل حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو لصفوف مانشستر سيتي، الذي يرفض عدم كونه الحارس الأساسي للفريق في ظل المنافسة مع الألماني مارك آندريه تير شتيجن.

وصرح في المؤتمر الصحفي الذي يعقده قبل مواجهة إشبيلية في إياب كأس السوبر الإسباني، "ما يهمني هو كأس السوبر، من الهام بالنسبة لنا الفوز بلقب. الشائعات جيدة للغاية، ولكنني لا أرغب حتى في الخوض فيها".

وفي جميع الأحوال، أراد المدرب الإسباني توضيح عدم اجتماع أي لاعب معه لمطالبته بالدفع به أساسيا "أعلم أن جميع اللاعبين يرغبون في اللعب أساسيا، الجميع. ولكن لم يطلب مني أحد لعب مزيد من الدقائق، لأنني أعلم هذا بالفعل. بالنسبة لي، هذا الجدل لم يحدث ولن يحدث".

كما أكد أنه إذا رحل برافو في نهاية الأمر، فالنادي سيسعى للتعاقد مع حارس مرمى آخر، في المركز الذي يتنافس عليه أيضا تير شتيجن وجوردي ماسيب، قائلا "أفضل أن أحظى بثلاثة حراس للمرمى في الفريق الأول".

وفضّل المدرب تجنب الحديث عن الصفقات الجديدة للفريق والتركيز على لقاء إشبيلية، الذي هزمه برشلونة في لقاء الذهاب يوم الأحد الماضي بهدفين نظيفين بملعب سانشيز بيزخوان "مباراة إشبيلية تركت لدي انطباعات جيدة جدا، لعبنا بمستوى مرتفع للغاية"، لكنه حذر من أن النتيجة لا تضمن بعد اللقب لبرشلونة.

وأضاف "على الرغم من تأخر المنافس في النتيجة، إلا أنه سيخلق لنا مشكلات بالتأكيد. سنبحث عن هز شباك إشبيلية أولا".

وقد يراهن إنريكي على صامويل أومتيتي في الدفاع، نظرا للإنهاك البدني لكل من جيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو في لقاء الذهاب، لكنه لم يؤكد هذا الأمر وفضّل الحديث بشكل عام "أرى صامويل بحالة جيدة وجميع الصفقات الجديدة، يتأقلم بشكل جيد مع طريقة لعب الفريق وليس من السهل الأداء بأفضل شكل منذ البداية".

بينما وجه المدرب الكثير من المديح للاعب سرجيو روبرتو، الذي يبدو أنه سيكون خليفة لداني ألفيش في مركز الظهير الأيمن "إنه لاعب ذكي للغاية ولديه مردود بدني كبير، إنه رائع على المستوى الفني والتكتيكي" مشيرا إلى أنه سيشغل على الأرجح هذا المركز.