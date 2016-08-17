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قائد عمليات الأنبار: مقتل 5 عناصر من "داعش" شمال الرمادى بغارات للتحالف

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قائد عمليات الأنبار: مقتل 5 عناصر من "داعش" شمال الرمادى بغارات للتحالف قائد عمليات الأنبار: مقتل 5 عناصر من "داعش" شمال الرمادى بغارات للتحالف

>كتب - أحمد جمعة

أعلن قائد عمليات الأنبار العراقية اللواء الركن إسماعيل المحلاوى، اليوم الأربعاء، عن قتل خمسة عناصر من تنظيم داعش شمال الرمادى.

 

وقال المسئول العراقى فى تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "طيران التحالف الدولى قصف أحد أوكار تنظيم داعش فى منطقة البوعلى الجاسم شمال الرمادى، مما أسفر عن تدمير الوكر وقتل خمسة من عناصر التنظيم فيه".

 

من جانب آخر أكد المحلاوى، أن "الوضع فى جزيرة الخالدية شرق الرمادى جيد وقواتنا تواصل تطهير مناطق وقرى الجزيرة من جيوب داعش ورفع الألغام العبوات الناسفة ومعالجتها من تلك المناطق".


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