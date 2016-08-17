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توقف حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا

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توقف حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا توقف حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا

مضيق البوسفور بتركيا

توقفت حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا، الأربعاء، في أعقاب تصادم بين باخرة شحن مع قارب لخفر السواحل، حسبما أكدت شركة شحن تركية.

ووفقًا لما نقلته “سكاي نيوز عربية” أعلن متحدث باسم مكتب محافظ إسطنبول، أن 6 أشخاص تم إنقاذهم بعد الحادث ونقلوا إلى المستشفى.

وقالت قوات خفر السواحل في إسطنبول إنها لم تحصل بعد على معلومات بشأن الحادث، الذي وقع صباح الأربعاء قرب المدخل الجنوبي للمضيق.

ويبلغ طول مضيق البوسفور نحو 17 ميلا، ويصل بين البحر الأسود شمالا والبحر المتوسط جنوبا عبر بحر مرمرة، ويحمل أهمية استراتيجية نظرا لمرور نحو 3 بالمئة من إنتاج النفط الخام بالعالم من خلاله.

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