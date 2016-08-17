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بالصور.. كفر الشيخ تحتفل بيوم الحقل الإرشادي لمحصول الذرة الشامية

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كفر الشيخ- أحمد عبد الحميد:

احتفلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بيوم الحقل لبرنامج بحوث الذرة الشامية بمحطة بحوث سخا، حيث عقدت ندوة تتناول أهم الانجازات البحثية للنهوض بمحصول الذرة الشامية في .

شارك في فعاليات اليوم الحقلي كلا من، د. حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لمركز البحوث الزراعية، ود.سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، و م. جمال العزب، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، ود. عبد الحميد شحاتة، رئيس إدارة إنتاج التقاوي، ومجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بالإضافة إلي د. عفيفي بركات رئيس الحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية.

من جانبه قال د. محمد سليمان، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية لوكالة «ONA»، إن اليوم الحقلي شمل عرض أصناف وهجن الذرة المختلفة، سواء المسجلة منها، أو التي لم يتم تسجيلها، وهو انجاز حقيقي لمصر ، مشيرا إلي أن مجموعة كبيرة من المراكز البحثية شاركت في التوصل لهذا النجاح.

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