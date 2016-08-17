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وفاة إماراتيين بحادث في ثمريت بعد خروجهم من صلالة

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وفاة إماراتيين بحادث في ثمريت بعد خروجهم من صلالة وفاة إماراتيين بحادث في ثمريت بعد خروجهم من صلالة

أودى حادث تدهور مركبة وقع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر أمس إلى وفاة مواطنين إماراتيين وإصابة اثنان آخرين من سلطنة عمان.

وتضيف المصادر بأن الحادث وقع عندما كان سائق المركبة وبرفقته ثلاثة أشخاص قادمين من محافظة ظفار ومتجهين إلى الشمال باتجاه ولاية نزوى، وعند وصولهم نقطة الحادث بالقرب من دوار ثمريت تدهورت المركبة لمسافة بعيدة مقارنة بمكان وقوع الحادث، مما ألحق أضرار بالغة بالمركبة المتدهورة.

وبعد وقوع الحادث باشرت الجهات المسؤولة نقل  المتوفيين والمصابين لمركز صحي ثمريت ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى السلطان قابوس المرجعي بصلالة، ولازالت شرطة عمان السلطانية تحقق في أسباب الحادث المفاجئ.

 

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