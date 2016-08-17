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حسام غالي يودع جماهير الأهلي: «كل الشكر لكم»

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حسام غالي_أرشيفية

حسام غالي_أرشيفية

نشر الكابيتانو حسام غالي لاعب خط وسط النادي الأهلي صور تجمعه بجماهير الأهلي عبر حسابه على موقع «إنستجرام».

وعلق الكابيتانو على الصورة قائلًا: «الجماهير التي تعشق الكيان في الانكسار قبل الانتصار.. اليوم !!!!! هؤلاء ليسوا جمهور الأهلي فهم بلطجية !.. كل الشكر لمن وقف بجانبي.. كل الشكر لمن اهانني.. كل الشكر للجمهور العظيم.. ستظلون الأفضل على مدى التاريخ.. فالتاريخ لن يتذكرني بل يتذكر المخلصين للكيان..وداعا»، في إشارة منه إلى الرحيل عن الأهلي أو اعتزال كرة القدم.

وكانت مشاجرات عنيفة قد وقعت بين لاعبي الفريق، ومجموعة ألتراس أهلاوي، بسبب تشاجر حسام غالي مع أفراد الألتراس، فور الهجوم عليه من قبلهم، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بينهم أدت إلى إلغاء المران وهروب اللاعبين إلى غرف الملابس.

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