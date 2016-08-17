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106 قتيلا من قوات الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات بسرت

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106 قتيلا من قوات الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات بسرت 106 قتيلا من قوات الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات بسرت

>طرابلس / أ ش أ/

 إرتفع عدد قتلى وجرحى قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى إلى 9 عناصر وإصابة 97 آخرين، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" أمس بمدينة سرت. 

 

وكانت الإحصائية الاولية لإشتباكات أمس انها اسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر وإصابة 32 آخرين من قوات عملية "البنيان المرصوص". 

وأعلن مستشفى مصراته المركزى فى بيان له اليوم، أنه استقبل 9 قتلى و97 جريحًا من قوات «البنيان المرصوص»، فى الاشتباكات ضد تنظيم «داعش» بمدينة سرت، تباينت حالاتهم بين الحرجة والمتوسطة والبسيطة.

 

وأضاف البيان «إن القتلى من مدن مصراته وسرت وغريان، بينما الجرحى من مدن مصراته وزليتن وأوبارى ومسلاتة وطرابلس وتاجوراء وسبها وسرت».

 

وكان الناطق باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص»، العميد الغصرى، قد صرح بأن قواته تمكنت مساء أمس من السيطرة على مقرات حكومية جديدة فى مدينة سرت واقعة بين الحيين السكنيين رقمى 1 و2 على شاطئ البحر فى سرت.

 


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