السعودية: استشهاد جندي أول في حادث إطلاق نار بالقطيف

أعلنت الداخلية السعودية عن “استشهاد جندي أول في حادث إطلاق نار بمدينة القطيف” شرقي المملكة، وصفته السلطات بـ”الإرهابي”، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة نقلا عن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن الهجوم وقع في الساعة الثانية صباح يوم الأربعاء.

وأوضح الناطق في بيان أن “الحراسة الخارجية لشرطة محافظة القطيف تعرضت لإطلاق نار كثيف من سيارة كان يستقلها 4 أشخاص ملثمين، مما نتج عنه إصابة جندي أول ثم استشهاده قبل وصوله إلى المستشفى”.

وتابع البيان: “كما تعرض مبنى الشرطة وإحدى الدوريات لبعض التلفيات، ولا تزال الجهات المختصة تباشر إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية”.