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دراسة تحذر من انتشار أمراض القلب بين الفقراء الأمريكيين

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دراسة تحذر من انتشار أمراض القلب بين الفقراء الأمريكيين دراسة تحذر من انتشار أمراض القلب بين الفقراء الأمريكيين

حذرت دراسة جديدة من أن ندرة الأطعمة والفاكهة الطازجة والصحية في الأحياء الفقيرة، قد تؤدي إلى زيادة نسب الإصابة بأمراض القلب بين الأمريكيين من أصحاب الدخول المنخفضة.

وبحسب الدراسة – التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية – فإن الأشخاص الذين توجد مخزونات من الطعام الصحي على بعد ميل واحد من منازلهم يكون تراكم الكالسيوم في الشريان التاجي لديهم أبطأ مع مرور الوقت مقارنة بهؤلاء الذين يعيشون بعيدا عن مصادر الأطعمة الطازجة.

وقال الخبراء إن البحث يظهر الحاجة إلى اتباع برامج معدة خصيصا لجلب منتجات الأطعمة الطازجة إلى الضواحي التي تكون فيها الوجبات الجاهزة المليئة بالسكر والدهون هى الخيار الوحيد.

يذكر أن أمراض القلب هى السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة إذ تعد السبب في وفاة شخص من بين كل أربع وفيات، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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