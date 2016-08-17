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ريو 2016.. «الزغبي» ينافس فى تصفيات المرحلة الثالثة للفروسية

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ريو 2016.. «الزغبي» ينافس فى تصفيات المرحلة الثالثة للفروسية ريو 2016.. «الزغبي» ينافس فى تصفيات المرحلة الثالثة للفروسية

كريم الزغبي_أرشيفية

ينافس اليوم الفارس كريم الزغبى فى تصفيات المرحلة الثالثة لسباق الفروسية فى اليوم الثانى عشر لاوليمبياد ريو 2016 الذى يستمر حتى الـ21 من أغسطس الجارى .

وتأهل الزغبى إلى المرحلة الثالثة من التصفيات بعد احتلاله المرتبة الأربعين بين الفرسان المشاركين بـ9 نقاط جزائية فى تصفيات المرحلة الثانية.

ويعد كريم الزغبى الذى يعيش بهولندا اللاعب المصرى الوحيد ضمن أفراد البعثة الذى يشارك فى الأولمبياد للدورة الثالثة على التوالى.

وحصلت البعثة المصرية حتى اليوم الثانى عشر لمنافسات أوليمبياد ريو على ميداليتين برونزتين لبطلى رفع الأثقال إيهاب محمد وسارة سمير.

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