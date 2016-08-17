سقوط ربة منزل اثناء إلقاء قمامة من أعلى منزلها في طما بسوهاج‎

لقيت ربة منزل مصرعها من أعلي منزلها بناحية مركز طما عقب قيامها بإلقاء القمامة من أعلى منزلها، مما أدى لإختلال توازنها والسقوط على الأرض.

وتلقى اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما يفيد وصول المدعوه «حنان وجيه حلمي ملك» (19 سنة) ربة منزل – وتقيم بندر طما إلي المستشفي المركزي ” جثة هامدة “.

وبالفحص وسؤال زوجها المدعو «وائل كرم ظريف» (27 سنة)، عامل – ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيامها بإلقاء القمامة من أعلي الطابق الثالث بالمنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا مما إدي إلي وفاتها، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3767 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة .