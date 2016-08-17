سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-8-2016 في السوق السوداء والبنوك

سعر الدولار اليوم، استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، 17-8-2016 في السوق السوداء، مسجلا 12.05 جنيها للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 12.15 جنيها.

وقال متعاملون في سوق الصرف، أن سعر صرف العملة الأمريكية استقر في بداية تعاملات، الأربعاء، ليسجل الدولار 12.15 جنيه للبيع في معظم المناطق، ووصل أعلى سعر للورقة الخضراء في السويس إلى 12.50 جنيه للبيع .

وقال موظف شركة صرافة بوسط القاهرة رفض الكشف عن اسمه، أن الحملات التفتيشية المكثفة لمباحث الأموال العامة، أجبرت شركات الصرافة على الالتزام بأسعار الصرف الرسمية في التعامل على العملات الأجنبية .

وعلى مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مسجلا 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17/8/2016

ومن جانبه اعتبر مصدر مصرفي قرار وقف شركات الصرف الذي تتخذه السلطات من حين لآخر، هو تمهيد لقرار خفض السعر الرسمي للعملة المحلية “الجنيه المصري”، متوقعا أن يصل سعر الدولار في التعاملات الرسمية 12.50 جنيه، ما يترتب عنه ارتفاع جديد في سعر الدولار بالسوق السوداء

وأكد مصدر مصرفي، تداول أنباء في السوق عن احتمال تراجع الدولار مجددا في السوق الموازية، نتيجة حالة التذبذب التي تمر بها سوق الصرف في مصر، وتضارب الأنباء وتصريحات المسؤولين، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للقرارات التي سيتخذها البنك المركزي .

وأضاف أن هبوط سعر العملة الأمريكية قبل يومين دفع بالمضاربين لبيع ما لديهم من مخزون الدولار، وهو ما ساهم في توفر سيولة دولارية بالسوق السوداء وتراجع في الطلب، نتيجة تخوف تجار العملة وحائزي الدولار من تكبد خسائر مالية معتبرة بعد شراء كميات بأسعار مرتفعة .

وذكر تاجر عملة رفض الكشف عن اسمه لـ “مصر فايف”، أن الطلب على الدولار تراجع بشكل ملحوظ، بسبب اكتناز بعض المستوردين والمستثمرين مبالغ كبيرة من الدولار، على خلفية تداول أنباء حول اتجاه أسعار صرف الورقة الخضراء للهبوط مجددا .

وقال متعامل في سوق الصرف، أن شركات الصرافة امتنعت عن تداول الدولار، في ظل عدم استقرار الأسعار التي شهدتها السوق الموازية، في محاولة منها لانتظار حدوث ارتفاعات أخرى لتحقيق المزيد من الأرباح، مشيرا إلى أن المضاربات اشتعلت منذ الخميس الماضي، في السوق السوداء، بعد تزايد الطلب على العملة الأمريكية بشكل كبير، ليتراجع سعر صرف الدولار مجددا في السوق الموازي بشكل غير متوقع .

قال موظف شركة صرافة، أن أفراد مباحث الأموال العامة يقومون منذ مساء أمس بمداهمات لبعض المحلات التجارية والمقاهي والأكشاك لملاحقة تجار العملة، ما أدى لحالة من الذعر والتخوف لدى المضاربين على العملة الأجنبية، تراجع معها المعروض من الدولار في السوق .

وأضاف أن بعض شركات الصرافة امتنعت عن تنفيذ عمليات البيع أو الشراء لحين استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن هناك تجار في السوق السوداء يتداولون الدولار بأسعار وصلت إلى 11.55 جنيها للشراء و11.80جنيها للبيع، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تردد أنباء حول نية الحكومة اتخاذ قرار جديد بخفض قيمة الجنيه .

وكانت السوق السوداء للعملة قد شهدت اشتعال المضاربات على العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، ليرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى أزيد من 13.50 جنيه للبيع .

وقال متعاملون في سوق الصرف، إن معظم شركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرية، تتعامل مع عملائها بأسعار غير رسمية للعملات خاصة الدولار، مشيرا إلى اعتمادها على أسعار السوق السوداء، لتقتصر المضاربات العنيفة في سوق الصرف على شركات الصرافة وكبار تجار العملة.

وكان الدولار قد ارتفع في بداية تعاملات السوق السوداء، يوم السبت الماضي، بقيمة نحو 10 قروش ليسجل 12.50 جنيه للشراء و12.80 للبيع، وفق مصادر مصرفية أكدت أن سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري يختلف من منطقة لأخرى وحسب المكان والكمية من المعروض وحجم الطلب .

شبكةعيونالإخبارية

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