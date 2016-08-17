«ترامب»: لا تعصب إذا أصبحت رئيسًا

تعهد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب برفض التعصب، إذا أصبح رئيسًا، بينما يتهمه معارضوه بالتعصب في مختلف تصريحاته حول هجرة المكسيكيين أو المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب – في بيان نشر على موقع “فيسبوك” – إن ” التزامي حيال الأميركيين: بصفتي رئيسًا سأصبح بطلكم الأكبر”، ووعد أن “يكافح ليعامل كل أميركي بعدالة ويتلقى حماية بعدالة ويكرم بعدالة”.

وأضاف – بحسب سكاي نيوز اليوم الأربعاء – “سنرفض عدم التسامح والكراهية والقمع بكل أشكالها، وسنسعى إلى بناء مستقبل جديد قائم على ثقافتنا وقيمنا المشترطة كشعب أميركي موحد”.

وأثار ترامب، استياءً كبيرًا في بداية حملته، بعدما صرح أنه سيمنع الأجانب المسلمين من دخول الولايات المتحدة مؤقتًا، في إطار مكافحة الهجمات المتشددة، إلا أنه خفف من حدة هذا التصريح بعد ذلك، وقال إنه يريد “تعليق الهجرة مؤقتًا من بعض المناطق الأكثر خطورة واضطرابًا في العالم، المعروفة بتصدير الإرهاب”.

واعتبر معارضوا ترامب اقتراحه بناء جدار على الحدود مع المكسيك، لوقف الهجرة غير الشرعية من هذا البلد، والتي تجلب معها – على حد قوله – العنف وتهريب المخدرات، فضيحة .