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"سدرة الأمنيات" تحقق 1000 أمنية للأيتام

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"سدرة الأمنيات" تحقق 1000 أمنية للأيتام "سدرة الأمنيات" تحقق 1000 أمنية للأيتام

أطلقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي حملة "سدرة الأمنيات" لتحقيق 1000 أمنية للأيتام في مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم بمشاركة مني بن هدة السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومريم عادل ممثلة الأيتام في المؤسسة.

وقالت منى السويدي أن هذه الحملة تمثل ترجمة واقعية لمبادرات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أول المبادرين لتحقيق أمنيات الأيتام.

وأضافت: الحملة ترسيخ للعادات الإيجابية على صعيد التكافل المجتمعي، وإعداد الأيتام ليتفاعلوا مع المجتمع الذي يحيطهم بالرعاية.

من جهتها، أوضحت مريم عادل أن اختيار مسمى "سدرة الأمنيات" جاء لما تمثله شجرة السدرة من أهمية كبيرة عند أبناء الإمارات وما تعكسه من كرم طبيعة المجتمع وتعاونه، مشيرة إلى أن سدرة الأمنيات ترمز إلى الحضن الدافئ لأبنائها، حيث يستظلون بها وينعمون من خيراتها.

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