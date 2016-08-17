الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

الإسكندرية 22 30

مطروح 21 30

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

بلطيم 24 31

الإسماعيلية 24 34

السويس 25 35

العريش 22 32

نخل 20 34

طابا 21 33

الطور 26 32

مرسى علم 28 36

الغردقة 27 36

شرم الشيخ 29 37

رفح 21 31

كاترين 19 30

سيوة 23 34

المنيا 25 35

الفيوم 24 34

رأس سدر 25 34

أبوسمبل 28 37

وسط الدلتا 25 34

أسيوط 23 35

سوهاج 25 36

الأقصر 26 37

أسوان 28 38

شلاتين 27 37

حلايب 29 36

الوادى الجديد 26 36

قنا 26 36

نويبع 28 34

السلوم 21 31