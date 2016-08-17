اليوم.. انقطاع المياه عن شارعى السودان وجامعة الدول لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن عدد من المناطق فى مقدمتها "شارع أحمد عرابى ابتداءً من ش السودان حتى ش 26 يوليو مع ش النيل – ش جامعة الدول العربية ابتداءً من ش الجزائر حتى أحمد عرابى – منطقة الحوتية بالعجوزة – ش أبو المحاسن الشاذلى – ش النبوى المهندس ومتفرعاته) لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 9 صباحا اليوم الأربعاء، وذلك نظرا لأعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة المهندسين.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة.