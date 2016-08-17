لا تأكل العيش المحروق.. تسوية الأطعمة "زيادة عن اللزوم" يسبب السرطان

يفضل الكثيرون الأطعمة "المستوية زيادة عن اللزوم" نظرا لمذاقها الخاص سواء لحوم أو خبز، لكن الباحثين حذروا مؤخرا عبر الموقع البريطانى "ديلى ميل" من خطورة هذه الأطعمة، بعد اكتشافهم أنها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

واكتشف الباحثون وجود نسبة عالية من مادة "الأكريلاميد" فى المنتجات المحمرة والمحروقة، وهو ما يسبب العديد من الإصابات لمتناوليها، مثل أطعمة الكربوهيدرات والبروتينات التى تم تسخينها على درجة حرارة أكثر من 120 درجة مئوية، ومن بين هذه الأطعمة المقليات والمشويات المتفحمة والخبز، وحذر الباحثون من اعتماد البعض على هذا النمط من الحياة فى حياتهم الغذائية، لأنه يسبب التسمم الغذائى.

ونصح العلماء أن يكون الطعام المقلى أو المشوى باللون الذهبى دون الوصول للون البنى أو الأسود، لأن وصول الأطعمة إلى درجة لون المحروق يكوّن مادة "الأكريلاميد" وهو ما يعرض حياتهم إلى الإصابة بالسرطان أو خطر التسمم الغذائى.

وأضاف الباحثون أن مادة "الأكريلاميد" تختفى تماما من الأطعمة المسلوقة أو التى يتم تسويتها على البخار ومنتجات الألبان والأسماك، ومن بين الأمراض التى تسببها هذه المادة سرطان الكلى، سرطان بطانة الرحم والمبيضين.

وهذا لا يعنى أن الأطعمة التى تنضج على لهيب النار والمعروفة باسم "مشوية" تسبب السرطان، ولكن وصول هذه الأطعمة لدرجة الاحتراق واللون الأسود هو الخطر الكبير الذى يشكله على صحة الفرد.

ووفقا لوكالة المعايير الغذائية لا ينبغى أن نحتفظ بالبطاطس فى الثلاجة نظرا لتراكم النشا وعند البدء فى تحميرها تتفاعل سكريات البطاطس لإنتاج المادة الكيميائية التى يطلق عليها اسم مادة "الأكريلاميد" والتى تسبب السرطان.