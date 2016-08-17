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صيني يحاول قتل الملكة إليزاليث.. دخل القصر وفي حذائه سكين

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الثلاثاء 16-08-2016 23:51

ألقت الشرطة البريطانية القبض على طالب صيني، حاول التسلل إلى قصر باكينغهام الملكي وسط لندن وفي حذائه سكين، حسبما أفادت صحيفة "Daily mail" البريطانية.

وذكرت الصحيفة، أن الشاب خان جان (25 عاماً) قال لدى توقيفه إنه خطط لاغتيال الملكة إليزاليث الثانية في عقر دارها، باستخدام السكين. ولم تستبعد الشرطة أن الشاب يعاني من مرض نفسي.

وأشارت "Daily mail" إلى أن الحادث هو الرابع من نوعه منذ بداية مايو/أيار من العام الجاري. في الأسبوع الماضي، عبر رجل تحت تأثير الكحول السياج على الأراضي المحيطة بقصر باكينغهام في لندن، ولم يغادرها حتى لاحظته الحراسة بعد 15 دقيقة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أوقفت الشرطة بالقرب من مقر الملكة، الرجل جون بولتون، وبحوزته ثلاثة سكاكين.

وفي مايو/أيار الماضي، فوجئت حراسة إليزابيث الثانية بالرجل دينيس هينيسي (41 عاماً) الذي أدين سابقا في القضاء، وهو يتساءل عما إذا كانت الملكة في المنزل أم لا.

 

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