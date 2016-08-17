ماذا قدم الأمير خالد الفيصل للفنان الشاب رامي عبدالله؟

الرياض – عماد الحكمي

أكد الفنان رامي عبدالله لـ"سيِّدتي" أن الغناء بجوار فنان العرب محمد عبده في افتتاح فعاليات "سوق عكاظ" خطوة مهمة في مسيرته الفنية لم يكن يتوقعها في يوم من الأيام، وقال: "الغناء بجوار فنان العرب كان حلماً بالنسبة لي وتحقق"، موضحاً أنّ "محمد عبده هو من شكّل وجدان السعوديين العاطفي بأغانيه الخالدة، والغناء بجواره أتى بعد فضل الله بدعم من أمير الثقافة الأمير خالد الفيصل".

وكشف رامي في سياق حديثه عن تعاون فنيّ جديد يجمعه بالأمير الشاعر خالد الفيصل عبر نصّ غنائيّ عنوانه "لا ترحلي" من ألحان جميل محمود، مبيّناً أنّ هذا النص سبق أن قدّمه خالد الفيصل للفنان عبدالمجيد عبدالله عام 1994 ولحّنه عبدالرب إدريس، وأنّه سيقدّمه بأسلوب طربي ومختلف عن الشكل القديم.

رامي يُعتبر غناؤه في افتتاح مهرجان أبها العام الحالي خطوة مهمة في انطلاقته الفنية، حيث قال: "طموح أيّ فنان المشاركة في المهرجانات الكبيرة في بلده، ومهرجان أبها في يوم من الأيام كان يقصده كبار الفنانين في الخليج والوطن العربي، وأتيحت لي الفرصة لأقدم نفسي وأغني في المنطقة الجنوبية التي أنتمي لها، والحمدلله توفقت في ذلك"، وأضاف: "وصلتني ردود فعل كبيرة من أشخاص كثيرين لا أعرفهم وأشادوا بي وبزملائي الفنانين عبدالله القرني وفهد العمري، والحمدلله على توفيقه".

وذكر رامي أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في تعريف الناس به والسؤال عنه والتواصل أو حتى النقد، لافتاً إلى أنّ ظهوره بجانب محمد عبده في افتتاح "سوق عكاظ" أعطاه وهجاً خاصّاً ودفع المتابعين والإعلاميين والنقاد إلى البحث عنه عبر حساباته في هذه المواقع.

وأشاد في الوقت نفسه بدعاء الوالدين ودعمهم وحرصهم على متابعته في كلّ خطوة جديدة يخطوها إلى الأمام، معتبراً أنّ تمكّن والده من العزف ومعرفة كوامن الأغنية الطربية منحه إضافة واطلاعاً أكبر، كما أسهم في تطوير إحساسه الموسيقيّ.