بالفيديو.. ديمي لوفاتو في ورطة

نشرت النجمة العالمية ديمي لوفاتو Demi Lovato عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" فيديو ظهرت فيه والدتها Dianna Hart وهي تقول "كل من في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية سيصابون بفيروس زيكا"، ويُسمع فيه صوت المغنية وهي تضحك، كما نشرت مع الفيديو رموزاً تعبيرية لثلاثة وجوه ضاحكة.

اعتبر البعض ان الفيديو غير لائق لأنه بمثابة سخرية من هذا المرض الذي فتك بالكثير من الأشخاص خصوصاً في البرازيل، فشنوا هجوماً على لوفاتو وأنشاوا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي هاشتاغ للتنديد بتعليقات والدة المغنية الأمريكية.

وكتب أحد المغردين: "زيكا ليس مزحة".

كما جاء في تغريدة أخرى: "هذه وقاحة. ألا تعرف ديمي أن فيروس زيكا يؤثر على النساء ونمو الأطفال؟".

وفي المقابل، دعم البعض موقف لوفاتو، لاعتبار أن الكلام المثير للغضب صدر عن والدتها.

ويقول أحد المغردين: "والدة ديمي هي من قالت ذلك. من الواضح أنها كانت ثملة. لا يمكن لوم ديمي على تصرفات شخص آخر".

يشار الى أن فيروس زيكا يتسبب في الآلاف من حالات صغر حجم الرأس لدى المواليد، وتنتشر الإصابة في دول أمريكا اللاتينية، والبرازيل التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية حالياً.

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