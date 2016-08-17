أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو.. ديمي لوفاتو في ورطة

Google+ Print

الأربعاء 17-08-2016 03:22

نشرت النجمة العالمية ديمي لوفاتو Demi Lovato عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" ظهرت فيه والدتها Dianna Hart وهي تقول "كل من في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية سيصابون بفيروس زيكا"، ويُسمع فيه صوت المغنية وهي تضحك، كما نشرت مع الفيديو رموزاً تعبيرية لثلاثة وجوه ضاحكة.

اعتبر البعض ان الفيديو غير لائق لأنه بمثابة سخرية من هذا المرض الذي فتك بالكثير من الأشخاص خصوصاً في البرازيل، فشنوا هجوماً على لوفاتو وأنشاوا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي هاشتاغ للتنديد بتعليقات والدة المغنية الأمريكية.
وكتب أحد المغردين: "زيكا ليس مزحة".

كما جاء في تغريدة أخرى: "هذه وقاحة. ألا تعرف ديمي أن فيروس زيكا يؤثر على النساء ونمو الأطفال؟".

وفي المقابل، دعم البعض موقف لوفاتو، لاعتبار أن الكلام المثير للغضب صدر عن والدتها.

ويقول أحد المغردين: "والدة ديمي هي من قالت ذلك. من الواضح أنها كانت ثملة. لا يمكن لوم ديمي على تصرفات شخص آخر".

يشار الى أن فيروس زيكا يتسبب في الآلاف من حالات صغر حجم الرأس لدى المواليد، وتنتشر الإصابة في دول أمريكا اللاتينية، والبرازيل التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية حالياً.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية

فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية

فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع

فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي

فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي