أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"بان جى مون" يحذر من "كارثة إنسانية" لم يسبق لها مثيل فى حلب السورية

Google+ Print
"بان جى مون" يحذر من "كارثة إنسانية" لم يسبق لها مثيل فى حلب السورية "بان جى مون" يحذر من "كارثة إنسانية" لم يسبق لها مثيل فى حلب السورية

> (رويترز)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون أمس الثلاثاء من "كارثة إنسانية" لم يسبق لها مثيل فى حلب السورية وحث روسيا والولايات المتحدة على التوصل سريعا إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار فى المدينة ومناطق أخرى فى سوريا.

وفى الأسابيع القليلة الماضية تصاعد القتال للسيطرة على حلب -المنقسمة بين الأحياء الغربية الذى تسيطر عليها قوات والأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة- مما تسبب فى مقتل المئات وحرمان مدنيين كثيرين من الكهرباء والماء والإمدادات الحيوية.

وأبلغ بان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى أحدث تقاريره الشهرية عن وصول المساعدات والذى أطلعت عليه رويترز "فى حلب نحن نواجه مخاطر بأن نرى كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل فى أكثر من خمس سنوات من إراقة الدماء والمعاناة فى الصراع السوري."

وأضاف قائلا: "القتال للسيطرة على الأرض والموارد يباشر من خلال هجمات عشوائية على مناطق سكانية بما فى ذلك من خلال استخدام البراميل المتفجرة وقتل مئات المدنيين ومن بينهم عشرات الأطفال."

وقال بان: "جميع أطراف الصراع تفشل فى التقيد بما عليها من التزام لحماية المدنيين."

وجدد بان دعوة للأمم المتحدة لوقفة إنسانية لمدة 48 ساعة على الأقل فى القتال فى حلب من أجل تسليم المعونات وحث أيضا موسكو وواشنطن على التوصل سريعا إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين