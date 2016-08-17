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لليوم الثانى.. موقع التنسيق يستقبل طلبات تحويلات تقليل اغتراب الطلاب

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لليوم الثانى.. موقع التنسيق يستقبل طلبات تحويلات تقليل اغتراب الطلاب لليوم الثانى.. موقع التنسيق يستقبل طلبات تحويلات تقليل اغتراب الطلاب

>كتب وائل ربيعى

يستقبل الموقع الإلكترونى للتنسيق، اليوم الأربعاء، طلبات تحويلات تقليل الاغتراب، التى يتقدم بها طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، وذلك لليوم الثانى على التوالى، إذ أنه من المقرر أن تستمر أعمال هذه التحويلات حتى يوم الجمعة المقبل.

من جانبه، أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن تحويلات تقليل الاغتراب لا تعنى إعادة تنسيق رغبات الطلاب مرة أخرى، ولكن هى فى حقيقتها لتقليل اغتراب بعض الطلاب ممن جاء نصيبهم فى كليات بعيدة عن مسكنهم وينطبق عليهم شروط التحويلات التى تضعها الوزارة.

وأشار عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن نسبة التحويلات 10 % فقط بحسب قرار المجلس الأعلى للجامعات، وأن التحويلات ستتم إلكترونيا ولن تكون هناك أية تحويلات ورقية للطلاب المستجدين عن طريق مكتب التنسيق، مشيرا إلى الالتزام الكامل بما أقره المجلس الأعلى للجامعات من قواعد بخصوص هذا الشأن.

 

 


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