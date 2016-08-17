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الأهلي يوجه رسالة للاعبيه بعد اعتداء الجماهير

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الأهلي يوجه رسالة للاعبيه بعد اعتداء الجماهير الأهلي يوجه رسالة للاعبيه بعد اعتداء الجماهير

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عدة رسائل للاعبي الفريق، بعد توتر العلاقة مع الجماهير، مما أدى لوجود اشتباكات أسفرت عن إلغاء المران الذي أقيم في ملاعب النادي بمدينة نصر يوم الثلاثاء.

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وقال مدير الكرة بالأهلي: "يجب على كل لاعب أن يعي تماما قيمة هذا النادي، وليس التركيز على كيفية تحقيق مكاسبه على حساب اسم النادي، لأنها لن تتحقق إلا بالفوز بالبطولات".

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "هناك من يذاكر طوال حياته، ولا يحقق ربع ما حققه لاعب في الأهلي، هذا بسبب اسم النادي الذي يصنع الشهرة والنجومية، هذه نعمة كبيرة".

وواصل: "من المهم أيضًا أن يعي لاعب الأهلي أن هناك من يبكي أو يمتنع عن الطعام أو لا يقدر على النوم، لمجرد أن الفريق خسر مباراة أو بطولة".

وتابع: "اللاعبون تقبلوا العقوبات المالية الموقعة عليهم، لأنهم لم يؤدوا الواجبات أو يحققوا الأهداف المطلوبة منهم".

وأتم سيد عبد الحفيظ: "نستعد لموسم جديد، وأراهن دائمًا على شخصية لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحمل الضغوط والظروف الصعبة".

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فيديو اليوم السابع