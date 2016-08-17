بالصور..العثور على عدد من البراميل والجراكن بموقع تسريب البنزين بالغربية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية على عدد من البراميل والجراكن مملوءة ببنزين ٩٢ قام مجهولين بملؤها بعد قيامهم بعمل حفرة للوصول لأنبوب البنزين الرئيسى التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول، والممتد من مقر الشركة الرئيسى بقرية "محلة مرحوم" على الطريق السريع "طنطا - الإسكندرية" عند قرية شبرا النملة.

وتبين أن المتهمين الهاربين قاموا بالحفر للوصول للأنبوب الرئيسى المحمل بالبنزين ٩٢ بغرض السرقة، وقاموا بكسره من منطقة قريبة من أحد المحابس، وفر المتهمون هاربون بعد انتشار رائحة البنزين فى الهواء، ما تسبب فى إصابة العشرات من أبناء القرية باختناقات شديدة، وتلاحظ تواجد حفرة "1.50متر" ومملوءة بالبنزين وتواجد خرطوم قطرة 1.5بوصة وجركن 20 لتر.

والخط يمر بالأرض الزراعية بعمق 1.50 متر، ويوجد بجواره مبنى خاص بمالك الأرض، ولكنه لم يكن متواجد به، وتبين أيضاً تواجد عدد كبير من الجراكن داخل المبنى مماثلة للجركن المعثور عليه بالحفرة، وتحرر المحضر رقم 10403 إدارى مركز طنطا.

وانتقلت ٤ سيارات لإسعاف المصابين، وتم توزيع كمامات على الأهالى لمنع استنشاق الرائحة النفاذة للبنزين، وتم الدفع بـ٥ سيارات مطافىء، وانتقل اللواء محمد الديب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية واللواء طارق العباسى قائد الحماية المدنية، وفتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا، والعميد محمد السروجى مأمور مركز طنطا لمكان الواقعة.

وخضع عدد كبير من الأهالى لجلسات استنشاق، بينما استخدمت قوات الحماية المدنية المواد الرغوية خشية حدوث حريق بالمنطقة، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة، كما تم استدعاء فريق صيانة من شركة القاهرة للبترول للعمل على السيطرة على كسر الماسورة وغلق المحابس وإصلاح الأنبوبة المكسورة.

وأجرى محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر عدة اتصالات بالمسئولين للاطمئنان على الموقف أولاً بأول وإخطار غرفة عمليات مجلس الوزراء بآخر تطورات الموقف.