"السكة الحديد": تشغيل القطار الـVIP الرابع عشر نهاية الشهر الجارى

أكد مصدر مسئول بالسكة الحديد، أنه سيتم تشغيل القطار الـ VIP رقم 14 بخط "القاهرة ـ أسوان" بعد انتهاء اختبارات وتجارب تشغيله، نهاية الشهر الجارى، وذلك ضمن العربات الـ212 المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة 2.1 مليار جنيه، لافتا إلى أن القطار المكيف الجديد الذى تم استلامه منذ أيام ما زال يخضع للاختبارات.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أنه تم تشغيل 13 قطار VIP بخطوط الوجهين القبلى والبحرى، بواقع 4 قطارات ذهاب وإياب بخط "القاهرة ـ الإسكندرية" و8 قطارات بخط "القاهرة ـ أسوان"، وقطار موزعة عرباته للطوارئ على طول الخط، لافتا إلى أن نسبة الإشغال على القطارات الجديدة وصلت فى بعض الرحلات إلى 110%.

وقال المصدر، إن هذه القطارات ساهمت فى القضاء على السوق السوداء لبيع التذاكر، من خلال توافر تذاكر باستمرار، حيث كان يضطر الراكب لشراء تذاكر من السوق السوداء بسعر مقارب لسعر تذكرة الـVIP