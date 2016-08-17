مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية ينتقلان لموقع تسريب البنزين

انتقل اللواء محمد الديب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وقيادات المديرية وقوات الحماية المدنية، إلى موقع تسريب رائحة البنزين بقرية شبرا النملة بمركز طنطا، وتبين تدفق البنزين بكثافة من الخط الرئيسى، التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول القادم من الإسكندرية للقاهرة، حيث تم التنسيق مع المسئولين بالشركة القاهرة لغلق الخط، كما تلاحظ تواجد حفرة "1.50متر" ومملوءة بالبنزين وتواجد خرطوم قطره 1.5بوصة وجركن 20 لتر.

وتبين أن الخط يمر بالأرض الزراعية بعمق 1.50 متر، ويوجد بجواره مبنى خاص بمالك الأرض، غير متواجد بالمبنى، كما تبين تواجد عدد كبير من الجراكن داخل المبنى مماثلة للجركن المعثور عليه بالحفرة، وتحرر المحضر رقم 10403 إدارى مركز طنطا.