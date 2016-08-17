أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية ينتقلان لموقع تسريب البنزين

Google+ Print
مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية ينتقلان لموقع تسريب البنزين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية ينتقلان لموقع تسريب البنزين

>الغربية عادل ضرة

انتقل اللواء محمد الديب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وقيادات المديرية وقوات الحماية المدنية، إلى موقع تسريب رائحة البنزين بقرية شبرا النملة بمركز طنطا، وتبين تدفق البنزين بكثافة من الخط الرئيسى،  التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول القادم من الإسكندرية للقاهرة، حيث تم التنسيق مع المسئولين بالشركة القاهرة لغلق الخط، كما تلاحظ تواجد حفرة "1.50متر" ومملوءة بالبنزين وتواجد خرطوم قطره 1.5بوصة وجركن 20 لتر.

 

وتبين أن الخط يمر بالأرض الزراعية بعمق 1.50 متر، ويوجد بجواره مبنى خاص بمالك الأرض، غير متواجد بالمبنى، كما تبين تواجد عدد كبير من الجراكن داخل المبنى مماثلة للجركن المعثور عليه بالحفرة، وتحرر المحضر رقم 10403 إدارى مركز طنطا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365