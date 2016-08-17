الرئيس الموريتانى يعلن عن مبادرة جديدة للمصالحة العربية خلال أسابيع

أكد أمين عام الرئاسة الموريتانية الدكتور مولاى ولد محمد لغظف أن الرئيس الموريتانى سيعلن عن مبادرة جديدة للمصالحة العربية خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح المسؤول الموريتانى خلال مؤتمر صحفى فى نواكشوط أن الرئيس الموريتانى باعتباره رئيسا للقمة العربية سيقوم خلال الأسابيع القادمة باتخاذ مبادرات لصالح العمل العربى المشترك ولصالح القضية الفلسطينية ولصالح التضامن العربى الأفريقي.

وأكد المسؤول الموريتانى أن القمة العربية التى احتضنتها بلاده الشهر الماضى جرت فى ظروف جيدة مشيدا بدور التنظيم ومستوى الحضور والنتائج.

واعتبر أن القيادة الموريتانية عملت على أن تكون القضية الفلسطينية بوصلة العمل العربى المشترك وركزت على التضامن العرب الأفريقى والابتعاد عن كل ما يفرق الدول العربية.