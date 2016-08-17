سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17/8/2016 بمحلات الصاغة بالمصنعية و إستمرار إرتفاع الأسعار

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث ما زالت أسعار الذهب في مصر في ارتفاع مستمر، رغم قيام الحكومة بطرح عيار جديد في الأسواق، إلى أن الأسعار استمرت في الارتفاع، حيث وصل عيار 21 إلى 455 جنيه بزيادة قدرها 5 جنيهات في مصر، وكانت أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة، قد شهدت استقرارا في الأيام القليلة الماضية إلى أنها بدأت مجددا في الارتفاع.

وقال خبير أن مصر تتمتع بريادة كبيرة في صناعة الذهب وذلك رغم ضعف الاقتصاد، وبرر ذلك بأن مصر تمتلك أفضل الحرفيين في صناعة الصاغة في العالم، مما يجعل المشغولات الذهبية المصنعة في مصر تحف فنية ذات جودة جمالية، إلا أن ذلك لم يمنع ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، وأسعار الذهب اليوم في مصر في المحلات.

ونتيجة للركود الشديد الذي تعاني منه حركة البيع والشراء في أسواق الذهب، فقد ظهر في الأسواق عيار جديد، أطلق عليه عيار 14، حيث سجل متوسط سعر الجرام 290 جنيه، وقال العميد محمد حنفي مدير مصلحة الدمغة والموازين، أن ارتفاع أسعار الذهب بشدة هذه الأيام والركود الشديد في حركة البيع ومعدلات الإنتاج، مما أدى إنتاج عيار جديد هو عيار 14، وهو يتميز بالأشكال المتنوعة.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17/8/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر تغيراتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وتنشط حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، وقال أحد تجار الذهب أن الارتفاع في قيمة الذهب يبشر بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، إلا أن حالة من الركود قد ظهرت في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية لدى المواطنين مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 14: 225 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: 387 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 455 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 519.55 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 3640 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1352 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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