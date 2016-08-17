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سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر اليوم الأربعاء 17/8/2016 و الدولار يبدأ الإرتفاع

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سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر اليوم الأربعاء 17/8/2016 و الدولار يبدأ الإرتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر اليوم الأربعاء 17/8/2016 و الدولار يبدأ الإرتفاع

يشهد الإقتصاد المصرى حالياً حالة من الإرتفاع فى فى السوق السوداء فى , حيث تخطى سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر اليوم الأربعاء  17/8/2016  حاجز ال12 جنيهاً ويقترب من ال13 جنيه , ليبدأ سعر الدورلار فى السوق السوداء فى مصر يزداد من جديد .

من جانب آخر توقع الكثير من التجار أن سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر سيهبط تدريجياً داخل السوق السوداء , وذلك بعد قرارات البنك المركزى بإغلاق أكثر من 33 شركة صرافة نتيحة تلاعبهم بأسعار الدولار فى السوق السوداء فى مصر .

تبذل المصرية أقصى جهودها من أجل القضاء على هذا الإرتفاع الملحوظ فى سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر , وذلك بعد إجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع اللجنة الإقتصادية من أجل الوصول إلى حل فى أسرع وقت لموجاهة أرتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء .
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء فى مصر الأربعاء 17/8/2016

وصل سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر اليوم الثلاثاء 16/8/2016 إلى 12.25 للشراء بينما بلغ سعر الدولار 12.35 للبيع , كما أنه من المتوقع أن يُسجل الدولار سعر جديد خلال الفترة القادمة , حيث أنه من المتوقع أن يبلغ سعر الدولار فى السوق السوداء 13 جنيهاً وربما أكثر , وسط تخوفات من وصوله إلى هذا السعر الجديد .
سعر الدولار فى البنوك اليوم الأربعاء 17/8/2016

أصبح سعر الدولار فى البنوك الرسمية مستقر بشكل كبير , حيث وصل سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية نحو 8.85 جنيه للشراء و 8.88 للبيع , ذلك السعر الذى قام البنك المركزى بتثبيته منذ تدخل الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بنفسه للقضاء على ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء فى مصر .

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