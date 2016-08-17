جنودنا البواسل يسطرون ملاحم بطولية في الخطوط الأمامية.. دفاعاً عن الوطن

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "ميدانياً" يوم أمس الأول، الأعمال البطولية التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة على امتداد الشريط الحدودي في منطقة جازان، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وردع من يحاول المساس بمقدرات الوطن.

ويقوم جنودنا البواسل بعمليات تمشيط لحدود المملكة على مدار الساعة، مستخدمين أحدث أجهزة المراقبة المتطورة لمتابعة أي تحركات قد تطرأ في المنطقة والتعامل معها على الفور وفق ما تقتضيه الحالة بكل دقة وثقة وعزيمة منطلقين في ذلك من إيمان راسخ بالله تعالى وحرص على حماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار وطننا العزيز.

منسوبو القوات المسلحة: اطمئنوا حدودنا آمنة وسنلقن الأعداء دروساً قاسية

وأكد عدد من القادة الميدانيين لمراسل "واس" خلال الجولة جاهزية وكفاءة القوات المرابطة على الشريط الحدودي وقدرتها على التصدي لكل من يحاول المساس بأمن وسلامة بلاد الحرمين الشريفين، مشددين على أن قواتنا المسلحة السعودية الباسلة تحقق بالتعاون مع بقية قوات التحالف العربي الأخرى الإنجازات تلو الإنجازات والانتصارات عقب الانتصارات بشكل متواصل، كل ذلك بفضل الله ثم بجهود جنودنا البواسل وأعمالهم الشجاعة والمخلصة التي يقومون بها في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وما يتمتعون به من روح معنوية عالية تلامس عنان السماء.

وأبرز عدد من منسوبي القوات المسلحة المرابطين على الشريط الحدودي ما يتمتع به أفراد قواتنا العسكرية من شجاعة وبسالة في الميدان ومستوى التدريب المتطور الذي يتلقاه أفراد القوات المسلحة الأشاوس، بما يمكنهم من القيام بواجبهم للوطن في قتال الأعداء ودحرهم وإرجاع كيدهم في نحورهم، مطمئنين الجميع على أمن وسلامة الوضع على الشريط الحدودي سائلين الله تعالى أن يمد جنودنا المرابطين بنصره وتأييده وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.

شجاعة وبسالة في الميدان.. وفخورون بواجبهم الديني والوطني

عبر الجميع عن مشاعر الفخر والاعتزاز وهم يقومون بواجبهم الديني والوطني في الدفاع عن بلد الحرمين الشريفين، وصد الأعداء الذين يحاولون النيل من أمن الوطن وسلامة أراضيه وتلقينهم دروساً قاسية، راجين العون والنصر من الله عز وجل.

تأهب دائم لحماية حدود الوطن

شجاعة وبسالة في الميدان

انتصارات متتالية حققتها قواتنا الباسلة

معنويات عالية لأفراد القوات المسلحة

قدرات عالية لجنودنا البواسل في الذود عن حمى الوطن

عمليات تمشيط لحدود المملكة على مدار الساعة

فخورون بواجبهم الديني والوطني في الدفاع عن الوطن

«البواسل» يستخدمون أحدث أجهزة المراقبة المتطورة

مستوى تدريبي متطور لأفراد القوات المسلحة