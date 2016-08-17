التحالف يتهم الانقلابيين اليمنيين باستغلال المشاورات لإعادة التزود بالسلاح

اتهم اللواء الركن احمد عسيري، المتحدث باسم التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية، الانقلابيين باستغلال مشاورات السلام لاعادة التزود بالسلاح، مع تصاعد العنف اثر تعليقها قبل ايام.

وقال عسيري في اتصال امس "كانوا يخدعون الناس من خلال هذا التفاوض، لاعادة تنظيم صفوفهم، اعادة تزويد قواتهم بالسلاح والعودة الى القتال. ليست لديهم اي اجندة سياسية".

واكد ان التحالف الذي بدأ عملياته نهاية مارس 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، سيقوم "بكل ما يلزم" لاعادة الاستقرار لليمن.

وكانت مشاورات السلام انطلقت برعاية الامم المتحدة في الكويت في ابريل، وعلقت في السادس من اغسطس بعد اشهر من النقاش لم يحقق فيها الطرفان اختراقا جديا للتوصل الى حل للنزاع.

وترافقت المشاورات مع اتفاق لوقف اطلاق النار بقي هشا وشابته خروقات ، الا انه ساهم في خفض مستوى العنف.

وبعد اقل من 72 ساعة على تعليق المشاورات، استأنف التحالف الغارات على منطقة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون منذ سبتمبر 2014. كما تصاعدت حدة المواجهات ميدانيا.

وقال التحالف إن استئناف الغارات التى بعد توقف المشاورات وزيادة الخروقات من قبل المتمردين الذين كثفوا ايضا هجماتهم عبر الحدود السعودية، بعدما شهدت هذه المنطقة هدوءا منذ مارس الماضي.