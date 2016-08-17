بالفيديو – ريال مدريد يسحق ريمس بخماسية وديا.. وإنزو زيدان يصنع

ظهر إنزو نجل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في مباراة الفريق الإسباني الودية أمام ريمس الفرنسي.

وفاز ريال مدريد على ضيفه الفرنسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو ضمن استعدادات الملكي للموسم الجديد.

سجل أهداف ريال مدريد اللاعب الشاب ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 11، وأضاف سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وجاء الدور على ألفارو موراتا ليسجل هدفه الأول مع ريال مدريد بعدما عاد للملكي في الانتقالات الصيفية الجارية قادما من يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة 45.

وكان للنجم الكولومبي جيمس رودريجيز دورا وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 60.

ثم صنع إنزو زيدان الهدف الأخير لفريقه الذي سجله اللاعب الشاب ماريانو ميا في الدقيقة 80.

فيما سجل أهداف الفريق الفرنسي كل من بابلو شافاريا وريمي أودين وجيروهان كيي في الدقائق 8 و49 و73 على التوالي.

ويستعد ريال مدريد لمباراة الجولة الأولى في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد يوم 21 أغسطس الجاري.