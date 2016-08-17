أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بـ"التعليم العالى": انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق السبت المقبل

Google+ Print
مصدر بـ"التعليم العالى": انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق السبت المقبل مصدر بـ"التعليم العالى": انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق السبت المقبل

>كتب وائل ربيعى

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ستنطلق يوم السبت المقبل، وذلك بحد أدنى 50 ٪‏ لطلاب الشعبتين "العلمية والأدبية"، وتستمر أعمال تنسيق الشريحة الأولى من المرحلة، والتى تضم 65 ألف طالب، لمدة 3 أيام.

من جانبه، أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة، من المقرر أن يتقدم لها 65182 طالبًا مقسمين ما بين ٤٧٢٧٦ طالبًا بالشعبة العلمية، و ١٧٩٠٦ طلاب بالشعبة الأدبية، إضافة إلى طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة البالغ عددهم ما يقرب من 117 ألف طالب وطالبة.

وأشار "عطا"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لباقى الطلاب الناجحين بالثانوية العامة والبالغ عددهم 65182 طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب مباشرة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365