مصدر بـ"التعليم العالى": انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق السبت المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ستنطلق يوم السبت المقبل، وذلك بحد أدنى 50 ٪‏ لطلاب الشعبتين "العلمية والأدبية"، وتستمر أعمال تنسيق الشريحة الأولى من المرحلة، والتى تضم 65 ألف طالب، لمدة 3 أيام.

من جانبه، أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة، من المقرر أن يتقدم لها 65182 طالبًا مقسمين ما بين ٤٧٢٧٦ طالبًا بالشعبة العلمية، و ١٧٩٠٦ طلاب بالشعبة الأدبية، إضافة إلى طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة البالغ عددهم ما يقرب من 117 ألف طالب وطالبة.

وأشار "عطا"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لباقى الطلاب الناجحين بالثانوية العامة والبالغ عددهم 65182 طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب مباشرة.