مصدر أمنى: محاولة سرقة بنزين خام وراء انتشار "الرائحة النفاذة" بطنطا

أكد مصدر أمني، أن محاولة سرقة بنزين خام من المحبس الرئيسي بالخط الموصل لمعمل تكرير طنطا أمام قرية شبرا النملة، التابعة لدائرة مركز طنطا ، السبب في انتشار رائحة البنزين التي اعتقد الأهالي أنها رائحة غاز.

وأضاف المصدر، أنه تبين محاولة فتح المحبس الرئيسي من المواسير ، من خلال فك الوصلات ، في أحد المناطق المظلمة ، وتبين وجود تسريب بنزين بالفعل، وهو السبب في انتشار الرائحة، وتم السيطرة عليها من خلال غلق الضخ نهائيا وإصلاح الكسور التي نشبت من جراء عملية السرقة.

كانت مدينة طنطا والقرى المجاورة لها قد شهدت انتشارا لرائحة البنزين منذ الساعات الأولي من صباح اليوم ، خاصة في قطاع شبرا النملة ومحلة مرحوم وكفر العرب.

وقام الأهالي بإخطار شرطة النجدة وتم إخطار اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة مدير الأمن ، واللواء طارق العباسي مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد محمد السروجي مأمور مركز طنطا، وقوات الحماية المدنية وفريق الطوارئ لتحديد مصدر التسريب والسيطرة عليه.

من جانبه رفع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية حالة الطوارئ ، ومتابعة الأحداث أولا بأول من خلال غرفة الطوارئ الرئيسية بديوان عام المحافظة ، مشددا علي ضرورة التأكد من سلامة الخطوط قبل الضخ فيها من جديد .