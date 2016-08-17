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باحثون أمريكيون: مرض الكلى المزمن يمكن أن يسبب السكر من النوع 2

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باحثون أمريكيون: مرض الكلى المزمن يمكن أن يسبب السكر من النوع 2 باحثون أمريكيون: مرض الكلى المزمن يمكن أن يسبب السكر من النوع 2

>كتب بيتر إبراهيم

اكتشف فريق من جامعة مركز أبحاث مستشفى مونتريال رابطا قويا بين مرض الكلى المزمن ومرض السكر، إذ أنه عندما تفشل الكلى تتراكم اليوريا فى الدم، ويمكن أن يتسبب ذلك فى الإصابة بالسكر.

 

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “Medical Xpress”، وجد الباحثون أن الآليات الجزيئية التى قد تكون مسئولة عن زيادة مستويات السكر فى الدم لدى المرضى الذين يعانون مرضا مزمنا فى الكلى.

 

وقال الدكتور فنسنت بيتوت، الباحث ومدير مستشفى مونتريال الأمريكية، إن مرض الكلى يسبب فقدانا تدريجيا لا رجعة فيه لوظائف الكلى المسئولة عن تصفية السموم من الدم، لذلك يجب عليهم الخضوع لغسيل الكلى أو زراعة الكلى للتخلص من السموم الموجودة بمجرى الدم.

 

وأوضح الباحثون أن اليوريا الناتجة عن الفشل الكلوى المسئول المباشر عن ضعف إفراز الأنسولين لدى المرضى.

 

ومن المعروف أن مرض السكر من النوع 2 هو واحد من أسباب مرض الكلى المزمن، لكن أثبت الباحثون فى الدراسة الجديدة العكس، حيث إن حوالى نصف المتضررين من مرض مزمن فى الكلى لديهم مستويات مرتفعة وغير طبيعية من السكر فى الدم.


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