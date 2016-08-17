أستاذ جلدية: الشرابات المكونة من خيوط صناعية تسبب التينيا واسمرار الجلد

تروج العديد من المحال التجارية والباعة الجائلون، الملابس والشرابات التى تتكون من الخيوط الصناعية التى تضر البشرة والجسم.

فى هذا السياق، قدم الدكتور هانى الناظر، أستاذ الجلدية، ورئيس مركز البحوث السابق، نصائح هامة خصوصا مع الصيف والحر الشديد حيث إن ارتداء الشرابات المصنوعة من خيوط صناعية سواء رجالى أو حريمى لساعات طويلة متصلة طول اليوم يسبب حساسية تظهر على هيئة رغبة فى الهرش مرفق معها التهاب واحمرار فى الجلد.

وأشار أستاذ الجلدية إلى أن الشرابات التى تتكون من ألياف صناعية يمكن أن تسبب تطورا لإكزيما مزمنة، ويصاحبها تغيير فى لون الجلد، واسمراره، بالإضافة إلى أن "الكتمة" ترفع درجة الحرارة بين الصوابع، وتزيد العرق فيها، وهذا يساعد على نمو الفطريات وإصابة المنطقة بما نسميه مرض تينيا بين الأصابع أو داء القدم الفطرى.

لهذا ينصح، رئيس مركز البحوث السابق، بضرورة الحرص على ارتداء الشرابات القطنية ١٠٠٪ وهى متوفرة والحمد لله فى الأسواق مع ضرورة التهوية المستمرة، وتجفيف القدم والمسافة بين الأصابع بورق تواليت دائما وليس منشفة قماش لأنها تنقل الفطريات مرة أخرى للجلد، ولا مانع من وضع أى بودرة مضادة للفطريات صباح كل يوم.