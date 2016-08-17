الاقتصادية تحسم اليوم دعوى شركة "مكسيم" ضد وزير الطيران لنزاع على قطعة أرض

تحسم الدائرة العاشرة استئناف بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحى محمد، وسكرتارية كريم صابر، اليوم الأربعاء، مصير الدعوى المقدمة من شركة "مكسيم" للاستثمار العقارى ضد كل من وزير الطيران المدنى، وشركة ميناء القاهرة الجوى، والشركة القابضة للمطارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم شركة "مكسيم" بدعوى رقم 23696 للفصل فى نزاع على قطعة أرض حصلت عليها من خلال مزايدة علنية تابعة لوزارة الطيران المدنى، وبموجب فوز الشركة المدعية بالمزايدة، تمكنت بموجب التعاقد إشغال واستغلال قطعة أرض تبلغ مساحتها 187 ألف متر، وتقع بالمنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولى.

وكان من المقرر أن تقوم الشركة المدعية بخطة لإنشاء مشروع استثمارى مكون من "بحيرة صناعية يتخللها أربع جزر، ومطاعم، ومنتجع صحى ومنطقة تجارية أوروبية ومنتجع تايلاندى ومركز ترفيهى، وعدد من المولات"، إلا إنها فوجئت باستقطاع مساحة من الأرض محل الدعوى، بهدف إنشاء كوبرى سيارات أعلى طريق "القاهرة - السويس"، وهو ما أدى لامتناعها عن التوقيع على ترخيص الإشغال والاستغلال الخاص بقطعة الأرض.