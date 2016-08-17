ضبط عاملين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، من ضبط عامل وبحوزته كمية من الهيروين.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث مركز نبروة بقيام "أيمن ا ل" 38 سنة عامل ومقيم نشا دائرة مركز نبروه بالاتجار فى المواد المخدرة.



>وبتقنين الإجراءات وإعداد كمين، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم ، وبتفتيشه عثر على 156 تذكرة هيروين، ومبلغ مالى 10600 جنيه وهاتف محمول.



>وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بغرض الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، و تم تحرير المحضر رقم 8818 جنايات مركز نبروة لسنة 2016 وجاريٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كم تمكن ضباط مباحث طلخا، من إلقاء القبض على "هاني أ أ س"، 28 سنة عامل ومقيم سمنود بمحافظة الغربية ، وبحوزته 3 قطع كبيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدر وزنت 250 جرام ومبلغ مالي 350 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر 11372 جنايات مركز طلخا.