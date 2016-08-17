القبض على عامل وعاطلين لسرقتهم شقة بالمنيا الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنبة بمحافظة المنيا من إلقاء القبض على 3 أصدقاء سرقوا شقة بمدينة المنيا الجديدة.

وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم المنيا الجديدة، يفيد ضبط كلاً من "محمود .ص" 35 سنة عامل، و"أحمد .س"، 26 سنة عاطل، وشقيقه "محمد" 26 سنة عاطل، وذلك حال استقلالهم دراجة بخارية "تروسكل" يحمل رقم 14122 المنيا محملة ببعض القطع الحديدية خاصة بسيدة تدعى "مروة .م"، وبحوزة كلاً من الأول والثانى سلاح أبيض، وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وتحرر عنها المحضر رقم 1584 لسنة 2016 جنح قسم المنيا الجديدة.