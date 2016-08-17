ضبط سائق بحوزته 18 كيلو بانجو بدمياط

تمكن رجال مباحث المخدرات بدمياط برئاسة المقدم على عامر، ووكيله النقيب محمد مجاهد من ضبط "محمد م .م"، وشهرته "القلو " 25 سنة سائق، مقيم بدائرة مركز المنزلة بالدقهلية.

وكانت معلومات قد وردت لقسم مكافحة المخدرات بدمياط باتخاذ المتهم دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى الغير مشروع بالإتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته 6 لفافات كبيرة الحجم تحوى كلاً منها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالى 18كيلو جرام، ومبلغ مالى ( 340 ) جنيه، وذلك أثناء استقلاله السيارة رقم د هـ ص 2981 ربع نقل بدائرة مركز دمياط.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 91 / 15164 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2016.