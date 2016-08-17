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أحمد مرتضى لـ في الجول: حماية لاعبي الأهلي واجب على الزمالك.. ودعوتنا طبيعية

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أحمد مرتضى لـ في الجول: حماية لاعبي الأهلي واجب على الزمالك.. ودعوتنا طبيعية أحمد مرتضى لـ في الجول: حماية لاعبي الأهلي واجب على الزمالك.. ودعوتنا طبيعية

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن دعوة مرتضى منصور رئيس ناديه لاستضافة تدريبات الأهلي وحماية لاعبيه هي واجب.

وكان رئيس الزمالك قد وجه دعوة للأهلي لاستقبال تدريباته والتعهد بحماية لاعبيه بعد الهجوم الجماهيري الذي وصل إلى حد الاشتباك مع بعض اللاعبين وإصابة عمرو جمال. (التفاصيل)

وأضاف أحمد مرتضى "الكرة خلقت للمتعة والتنافس الشريف ولم تصل أبدا لهذا الحد من العنف".

وتابع "وضع طبيعي أن نعرض على الأهلي التدريب في ملعبنا ولو كان الزمالك في مكانه لقامت إدارة الأحمر بالتصرف ذاته".

وأشار "ما فعله الزمالك هو أمر طبيعي.. لأن لاعبي الأهلي هم نجوم منتخب ليسوا ملكا للأهلي فقط وواجبنا الحفاظ عليهم".

وأردف "وواجب على الجماهير أن تحافظ على اللاعبين.. فمن يحمي لاعبي الأهلي ليسوا فقط جمهور الأهلي لكن أيضا جمهور الزمالك والعكس، لأنهم جميعا ملك للمنتخب".

وأتم "دعوتنا لاستضافة تدريبات الأهلي أمر طبيعي وواجب على نادي الزمالك".

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