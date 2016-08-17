أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ختام أنشطة الأندية الصيفية للمعاهد العلمية

Google+ Print

رعى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل مساء أمس الأول، اختتام أنشطة الأندية الصيفية للمعاهد العلمية بالمملكة، والذي أقيم بالمعهد العلمي بمحافظة البدائع بحضور وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ورئيس اللجنة العليا للنوادي الصيفية أ.د. إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، وعدد من وكلاء وعمداء الجامعة.

وبعد استقباله لدى وصوله لمقر الحفل افتتح مدير الجامعة المعرض الدائم «معاً ضد الإرهاب والفكر الضال» والذي يمثل أحد الأجنحة الدائمة بالنادي، ثم أخذ الجميع مكانهم بمقر الحفل الخطابي بمسرح المعهد، واستمع الحضور إلى كلمة مدير معهد البدائع العلمي صالح المقبل اثنى فيها على مدير الجامعة وحرصه ومتابعته الدائمة لأنشطة المعهد والنادي الصيفي، مقدماً شكره لعدد من أعيان المحافظة ورئيس بلدية البدائع يوسف الخليفة على وقوفهم ودعمهم الكبير في كل ما يحتاجه المعهد من تجهيزات ودعم.

وارتجل مدير جامعة الإمام كلمة قال فيها ‏»إننا بهذا الوطن ‏نعيش نعما عظيمة أفضلها وأكبرها نعمة الإيمان والمنهج الذي قامت عليه بلادنا المباركة، وأن ‏‏أبناء وطننا يعلمون أن ما ننعم به في هذه البلاد هو بسبب تمسكهم بالدين وأخذهم بأحكامه وحدوده».

وختم حديثه ‏‏بشكر كل من عمل وخطط وسدد بالنوادي ليكتب لها النجاح والإبداع وخص أعضاء اللجنة ومديري النوادي، ثم التقطت الصور التذكارية مع راعي الحفل وطلاب النادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية