ختام أنشطة الأندية الصيفية للمعاهد العلمية

رعى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل مساء أمس الأول، اختتام أنشطة الأندية الصيفية للمعاهد العلمية بالمملكة، والذي أقيم بالمعهد العلمي بمحافظة البدائع بحضور وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ورئيس اللجنة العليا للنوادي الصيفية أ.د. إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، وعدد من وكلاء وعمداء الجامعة.

وبعد استقباله لدى وصوله لمقر الحفل افتتح مدير الجامعة المعرض الدائم «معاً ضد الإرهاب والفكر الضال» والذي يمثل أحد الأجنحة الدائمة بالنادي، ثم أخذ الجميع مكانهم بمقر الحفل الخطابي بمسرح المعهد، واستمع الحضور إلى كلمة مدير معهد البدائع العلمي صالح المقبل اثنى فيها على مدير الجامعة وحرصه ومتابعته الدائمة لأنشطة المعهد والنادي الصيفي، مقدماً شكره لعدد من أعيان المحافظة ورئيس بلدية البدائع يوسف الخليفة على وقوفهم ودعمهم الكبير في كل ما يحتاجه المعهد من تجهيزات ودعم.

وارتجل مدير جامعة الإمام كلمة قال فيها ‏»إننا بهذا الوطن ‏نعيش نعما عظيمة أفضلها وأكبرها نعمة الإيمان والمنهج الذي قامت عليه بلادنا المباركة، وأن ‏‏أبناء وطننا يعلمون أن ما ننعم به في هذه البلاد هو بسبب تمسكهم بالدين وأخذهم بأحكامه وحدوده».

وختم حديثه ‏‏بشكر كل من عمل وخطط وسدد بالنوادي ليكتب لها النجاح والإبداع وخص أعضاء اللجنة ومديري النوادي، ثم التقطت الصور التذكارية مع راعي الحفل وطلاب النادي.