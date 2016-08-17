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جامعة حائل تعلن قبول جميع المتقدمين لبرنامج الدبلوم التربوي

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جامعة حائل تعلن قبول جميع المتقدمين لبرنامج الدبلوم التربوي جامعة حائل تعلن قبول جميع المتقدمين لبرنامج الدبلوم التربوي

د. عبدالرحمن الفريح

أعلنت جامعة حائل، قبول جميع المتقدمين لبرنامج الدبلوم التربوي المطابقين للشروط من خريجي جامعة حائل.

وقال د. عبدالرحمن الفريح إن لجنة القبول الخاصة بالدبلوم التربوي راعت معايير محددة رغم الأعداد الكبيرة للمتقدمين من خارج منطقة حائل، من ضمنها الطاقة الاستيعابية للكلية، وتوفر أعضاء هيئة التدريس، بما لا يتعارض مع البرامج الأكاديمية القائمة.

وتابع: خصصت الجامعة مقاعد للمتقدمين من خارج المنطقة المطابقين للشروط، وفق أولوية المعدل الذي حصل عليه المتقدم في شهادة البكالوريوس، مبيناً أن آخر معدل للقبول وقفت عليه اللجنة للطلاب من خريجي الجامعات الأخرى هو 4.63 من 5، وللطالبات من خريجات الجامعات الأخرى 4.44 من 5.

واضاف أن حوالي 80% من المتقدمين للدبلوم التربوي في جامعة هذا العام كانوا من خارج منطقة حائل، وحصلوا على 52% من المقاعد المتاحة للطلاب والطالبات، مشيدا بجهود عمادة الدراسات العليا والعمادات المساندة لإنهاء اجراءات القبول في الأوقات المحددة.

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