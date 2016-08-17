ترقية 1600 ضابط صف في «الأمن العام»

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اصدر معالي مدير الامن العام قرارات تقضي بترقية، (1600) ضابط صف من رتبة رقيب الى رتبة رقيب أول في مختلف تخصصات وفروع الأمن العام، وبصدور هذه القرارات يصبح مجموع من تمت ترقيتهم من رجال الامن العام من بداية هذا العام ١٤٣٧هـ وحتى تاريخه في جميع الرُتب العسكرية للأفراد (34880) فرداً.

وقد رفع معالي مدير الامن العام بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لما يحظى به رجال الامن العام من اهتمام، وثقة، ورعاية، ومتابعة تمثل لهم حافزاً ودافعاً للارتقاء بمهامهم، وسأل الله لمن شملتهم تلك الترقيات التوفيق والسداد لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعياً المولى عز وجل ان يحفظ للوطن قيادته ويحفظ أمنه ورخاءه.