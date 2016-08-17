الزمالك لـ في الجول: خطوات تفصلنا عن ضم يانيك زاكري العام المقبل

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن اقترابه من ضم يانيك زاكري نجم أسيك ميموزا.

ويضم الزمالك في صفوفه ثلاثي أجنبي وهم معروف يوسف وإيمانويل مايوكا وستانلي أوهاويتشي وحال أراد في ضم زكري

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "اقتربنا من إنهاء الاتفاق مع أسيك على شراء يانيك زاكري لضمه ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل".

وأضاف "قطعنا شوطا كبيرا في المفاوضات واقتربنا من حسم الصفقة للعام المقبل".

وتألق زكري وسجل ثلاثة أهداف في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم منهم هدفين في شباك الأهلي والوداد في المجموعة الأولى.

زاكري يبلغ من العمر 25 عاما ويرتدي القميص رقم 10 مع أسيك ويلعب في مركز الجناح.