الأهلي: زيزو لم يتقدم باستقالته رسميا

لم يتلق النادي الأهلي أي إخطار رسمي بشأن استقالة مدير قطاع الكرة عبد العزيز عبد الشافي من منصبه، وفقًا لتأكيدات ياسر أيوب مدير إدارة الإعلام.

وصرح أيوب عبر قناة صدى البلد: "زيزو لم يقدم استقالته رسميًا لمجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للنادي".

وأضاف: "وبالتالي فإن إدارة النادي، لن تبحث استقالة نشرت عبر فيسبوك أو تداولتها المواقع الإلكترونية، لأنه أمر لا يليق بالأهلي".

وواصل مدير إدارة الإعلام بالقلعة الحمراء: "حتى الآن .. النادي الأهلي يتعامل مع زيزو باعتباره مديرًا لقطاع الكرة".

وكان "زيزو" أصدر بيانًا مطولاً صباح يوم الثلاثاء، يبرر فيه استقاله بسبب تقليص صلاحياته خلال الفترة الأخيرة، وأنه اتخذ هذا القرار منذ 3 شهور.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي في مشاورات مستمرة منذ 4 أيام للاتفاق على هيكلة قطاع الكرة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عنها عقب مباراة أسيك يوم 24 أغسطس.